Journée sécurité routière pour les seniors

Jeudi 19 octobre, le Centre Gérontologique Départemental de Marseille organisait une journée de prévention routière. Une journée exclusivement dédiée aux personnes âgées. Tous les plus de 60 ans pouvaient venir se tester.

Une journée sous le signe de la prévention et de la sécurité routière au Centre Gérontologique Départemental de Marseille.Environs 150 seniors se sont prêtés au jeu de la sensibilisation autour de quinze ateliers ludiques et divertissants. Code de la route, simulation et mesure du temps de réaction… Ils ont pu se tester dans tous les domaines.

"C’était une belle réussite, avec plus de 150 personnes… on s’en réjouit ! C’est mieux que les années précédentes. On doit encore améliorer des choses mais c’est prometteur ", explique Hervé Bennacer, chargé de communication du centre gérontologique départemental.

Des ateliers en tout genre

Au total quinze ateliers ont été mis en place dans le hall du centre.

François, retraité marseillais, a adoré tester les lunettes qui brouillent la vision. "C’est vraiment comme si on était saoul, on devait ramasser des clefs lors d’un parcours, vraiment pas évident j’ai failli tomber, ahah ".

Une vingtaine d’intervenants bénévoles étaient présents pour tout gérer.

"J’appréhendais un peu d’être avec des seniors, c’était une première pour moi. Mais finalement, ils ont beaucoup d’humour, on les bouscule un peu ", explique Gérard, l’un des intervenants.

Un faux permis de conduire

Les organisateurs ont créé pour l’occasion un faux permis de conduire. Chaque senior s’est vu offrir à l’entrée ce fameux papier rose.

Un permis qui ne vaut absolument rien mais qui permet de vraiment se mettre dans la peau d’un conducteur.

A chaque atelier, ils devaient le faire tamponner, s’ils validaient l’exercice.

Et ce ne fut pas toujours le cas. François a fait 14 fautes lors de séance du Code la route. Le retraité a été recalé lors du test.

Avec l’âge, des altérations physiologiques apparaissent inéluctablement

Dans les Bouches du Rhône, les statistiques 2016 montrent qu’une fois sur deux le senior porte la responsabilité de l’accident et qu’un senior sur cinq conduit dans un état de fatigue ou d’inattention.