Journée tragique sur les routes mayennaises

Deux accidents mortels dans la même journée en Mayenne. Une adolescente et une sexagénaire ont été tuées.

Le premier accident s'est produit ce lundi matin sur la commune de Ruillé-le-Gravelais. Une adolescente a perdu la vie dans un accident de tracteur. La jeune fille de 15 ans et demi habitait Beaulieu-sur-Oudon et était en formation à la MFR de Craon.

Un second accident grave s'est produit cet après-midi au niveau de la commune de Crennes-sur-Fraubée sur la Départementale 13 entre Villaines-la-Juhel et Javron-les-Chapelles. Un violent choc frontal entre une voiture et un camion transportant des bovins. La conductrice de la voiture, une femme de 68 ans originaire de Courcité est décédée. Le chauffeur, choqué, a été transporté au centre hospitalier de Mayenne.

Cela fait vingt morts sur les routes mayennaises depuis le début de l'année. Pour mémoire, il y avait eu 21 décès sur les routes en 2016 dans notre département.