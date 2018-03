Les avocats du barreau de Clermont-Ferrand, réunis ce mardi en assemblée générale extraordinaire, ont décidé une grève totale des audiences, des permanences et des missions de service public assurées par le barreau pour cette journée de mercredi. Une opération qui sera reconduite le 30 mars.

Ils étaient une centaine, réunis dans la salle Gergovie du tribunal d'instance à la mi-journée. Les avocats du barreau de Clermont-Ferrand, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, par un vote à main levée, une grève totale des audiences civiles, pénales, commerciales, prud’homales et administrative ce mercredi mais également le 30 mars. Aucune désignation au titre des permanences pénales et garde à vue ne sera effectuée, ni les différentes missions de service public assurées par les barreaux.

Ce sera donc une journée "justice morte" pour les avocats dont les cabinets devraient rester fermés au public.

Vent debout contre la loi de programmation pour la justice

Les barreaux ne décolèrent pas face à la loi de programmation pour la justice. Les barreaux dénoncent l'absence de concertation sur la rédaction du projet alors que depuis plusieurs mois les avocats attendaient de connaître les arbitrages envisagés par le gouvernement sur les rapports commandés l'année dernière. Ils dénoncent également les dispositions renforçant les pouvoirs du parquet et de l'enquête au détriment du droit des citoyens et portant atteinte aux libertés individuelles, aux droits de la défense et à la place des victimes.