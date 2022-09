Journées du patrimoine : les rendez-vous à ne pas manquer dans nos deux Charentes

Des monuments d'ordinaire fermés au publics accessibles, des animations et des spectacles organisés aux quartes coin des villes... Ces samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, les Journées du Patrimoine font leur retour dans nos deux Charentes. On commence par le programme en Charente-Maritime.

Le nouveau port de la Cotinière

C'est LA visite à ne pas manquer pour nos marins. Celle des coulisses du port de La Cotinière, flambant neuf, à La Rochelle. 60 000 euros d'investissement et trois ans de travaux plus tard, vous pourrez découvrir sa nouvelle criée, trois fois plus grande que l'ancienne, ses gigantesques frigos où l'on stock la marchandise ou encore sa salle des ventes.

Trois visites sont organisées de 15 à 19h ce samedi 17 septembre. Vous pourrez ensuite danser sur du swing, du blues, du rock’n roll et du funk lors d'un bal populaire organisé sur place à 19h30. Le groupe AlexR & Gombo Club sera aux commandes.

Exposition de voitures anciennes

Autre zone, autre ambiance. En centre-ville de La Rochelle, ce sont les vieilles Audi et autres Alfa Romeo d'époque de l'Amicale rochelaise des Véhicules Anciens que vous pourrez contempler de près.

Elles seront par exemple exposées aux pieds de la Tour de la Chaîne, ou encore devant l’Hôtel de ville, comme la voiture de Léonce Vieljeux, ancien résistant et maire rochelais. L'Hôtel de ville, où vous pourrez également danser et écouter de la musique de 14 heures à 17h30

Une messe inédite

Dimanche, direction Châtelaillon-Plage pour une messe un peu spéciale : le grand écran s'invite à l'Eglise Sainte Madeleine ! Après la célébration de 9h45 - filmée et retransmise en direct sur France 2 dans l'émission religieuse Le jour du Seigneur - un épisode de la série religieuse "Parole Inattendue" sera projeté dans l'édifice.

Le philosophe Benoît Peeters sera présent pour une conférence débat.

On part maintenant en Charente pour la suite du programme.

Retour en préhistoire

Une déambulation dans la Grotte du Placard et ses parois gravées il y a 20 000 ans. C'est ce que vous propose la commune de Moulins-Sur-Tardoire. Visites possibles tout le week-end, de 10h à 12h et de 14h à 18h : une première pour les Journées du Patrimoine.

Du côté de Chassenon, idem. Des salles cachées des thermes gallo-romains de Cassinomagus seront aussi accessibles au public. Attention : nombre de places limité à dix personnes par jour. Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements chauds et une lampe torche.

Pour finir, voyage en 1850 à Saint-Yrieix-sur-Charente. Les portes de l'ancienne épicerie du village - L'épicerie de Vénat - encore dans son jus, seront ouvertes de 14h à 16h. Un atelier "Carnet de croquis" vous y est également proposé.

Samedi, rendez-vous de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche, de 14h à 16h. Comptez 25 euros pour une séance de deux heures. Réservation au 06 62 03 96 76.