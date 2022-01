Journées portes ouvertes dans les écoles du CHRU de Tours, les métiers de la santé toujours attractifs ?

Les écoles du CHRU de Tours tiennent depuis jeudi et jusqu'à samedi 16h leurs portes ouvertes. En version virtuelle, covid oblige. Les lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion peuvent découvrir dix métiers de la santé (ambulancier, aide-soignant, infirmier, manipulateur radio, cadre de santé, secrétaire médical, technicien de laboratoire, préparateur en pharmacie). Des métiers confrontés depuis deux ans à la crise sanitaire, qui a mis en lumière certaines difficultés.

Ces contraintes (exposition au virus, salaires, temps de travail, sous-effectif…) ont-elles un impact sur l'attractivité de ces métiers ? "Non" estime Carole Feauveaux, la coordinatrice des écoles du CHRU, qui prend en exemple le nombre de candidatures Parcoursup déposées l'an dernier en région Centre, pour les treize Instituts de formation en soins infirmiers : 6.500 dossiers pour seulement 1.200 places. "On a toujours beaucoup de personnes intéressées" commente Carole Feauveaux, également directrice de l'IFSI de Chambray-lès-Tours, "parce que c'est un métier où les jeunes se sentent utiles, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux".

Un millier d'étudiants formés chaque année

Les chiffres, toutes filières confondues, sont "stables" chaque année d'après Carole Feauveaux. A Tours, les écoles du CHRU forment un millier d'étudiants par an en moyenne. Cette attractivité s'explique aussi par la certitude de trouver un emploi au bout de la formation qu'elle soit générale ou via l'apprentissage, une voie développée récemment : "On peut dire qu'il y a actuellement énormément d'offres. Dans tous les secteurs de la région Centre-Val de Loire, on affiche des postes d'infirmiers, d'aide-soignante, de manipulateurs en électroradiologie médicale aussi parce qu'il y a eu une évolution des techniques, il faut monter les compétences. Donc il y a du travail, tout le monde attend avec impatience les sorties de professionnels de santé !"

Car certains secteurs sont en pénurie. La crise sanitaire est passée par là. Les contraintes, les salaires pas assez élevés et le manque de reconnaissance ont poussé certains à la démission. "Cette année, on a connu une augmentation de 32 % de radiation pour une envie de reconversion, sur une moyenne en région qui est dans les 42 %" constate Laurent Salsac, président de l'ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire, "pour remplir une jarre, il faut à la fois l'alimenter en eau mais aussi colmater les fuites". Et pour y parvenir, il faut un salaire attractif. Le Ségur de la santé a acté une augmentation de 180 euros nets mensuels, "un premier pas" pour Laurent Salsac.