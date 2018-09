3 personnes ont été interpellées mardi dans le Jovinien. Plus de 3 kilos d'herbe de cannabis et des armes à feu ont été saisis à leur domicile. Les gendarmes surveillaient le réseau depuis 4 mois.

Joigny, France

C'est une enquête de 4 mois qui vient d'aboutir. Un trafic de cannabis et de cocaïne a été démantelé cette semaine dans le Jovinien : 3 hommes ont été interpellés, ce mardi 18 septembre, et déferrés devant le parquet de Sens ce jeudi matin. Les suspects doivent être jugés en comparution immédiate au tribunal de Sens, pour trafic de stupéfiants.

Snapchat ou Messenger pour les commandes

Le réseau fonctionnait grâce aux réseaux sociaux, comme Snapchat ou Messenger. Des messages courts, mais pas forcément discrets : le mot "salade", par exemple, était utilisé à la place de cannabis. Ou alors, c'était comme une petite annonce : "3 ou 4 pour 20 euros". L'un des dealers n'hésitait pas à livrer ses clients en scooter.

700 euros en liquide et 5 armes à feu

Les gendarmes ont remonté le fil via un consommateur, chez qui ils ont retrouvé plus d'1 kilo de marijuana. Après des semaines de surveillance, les perquisitions ont eu lieu mardi dans le secteur de Chamvres et de Paroy-sur-Tholon, au sud de Joigny. Bilan : 3,2 kilos d'herbe de cannabis saisis, 700 euros en liquide, 5 armes à feu, dont un fusil de calibre 12 et un pistolet de 7.65. Les pieds de cannabis qui étaient cultivés pouvaient mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Les 3 hommes ont reconnu le trafic sur au moins l'ensemble de l'année 2018.

47 gendarmes ont été mobilisés, mardi, lors des interpellations.