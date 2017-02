Joyeuse: deux cents personnes dénoncent les violences au Kaz Kabar

Plus de deux cents personnes se sont rassemblées mercredi à la mi-journée devant la salle de spectacle de Joyeuse. Neuf spectateurs et salariés ont été blessés vendredi soir par plusieurs individus qui ont pénétré de force.

Vendredi soir, trois ou quatre individus ont forcé l'entrée du Kaz Kabar, la salle de spectacle associative de Joyeuse en Sud-Ardèche. Ils étaient venus visiblement pour en découdre et ont frappé plusieurs salariés, bénévoles et spectateurs après le concert du soir, un peu après minuit et demi.

Une agression raciste?

Plusieurs personnes qui participaient mercredi à la mi-journée au rassemblement pense que cette agression pourrait avoir des relents racistes . Les agresseurs s'en seraient vantés dans un bar à proximité avant de mettre leurs menaces à exécution.

Une des pancartes brandies lors du rassemblement © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Ce lieu culturel se veut ouvert, tolérant. Le concert s'était d'ailleurs très bien passé explique la régisseuse très choquée. Les victimes et l'association qui gère la salle compte beaucoup sur l'enquête qui a débuté le week-end dernier. Les victimes ont été entendues, elles ont porté plainte. L'association, elle va se porter partie civile. Les agresseurs qui auraient été partiellement identifiés seraient connus des services de gendarmerie pour des faits similaires.