Joyeuse : l'homme recherché après l'intervention du GIGN retrouvé mort

Un Ardéchois recherché depuis le 9 décembre a été retrouvé mort ce samedi 2 janvier chez l'une de ses connaissances. Cet habitant de Joyeuse était mis en cause dans une enquête pour violences avec arme. Le GIGN était intervenu chez lui.

Une bouteille de gaz retrouvée dans son domicile

L'homme d'une quarantaine d'années avait envoyé une série de SMS à ses proches en menaçant de se suicider et de tuer des gendarmes s'ils s'approchaient de son domicile. Le 9 décembre, des gendarmes de la compagnie de Largentière tentent d'entrer en contact avec lui et font appel finalement à l'intervention du GIGN après la découverte dans le hall d'une bouteille de gaz et d'une caméra de vidéo-surveillance.

L'électricité a été coupée sur place par mesure de sécurité mais le quadragénaire n'était finalement pas chez lui. Il était depuis recherché et a été retrouvé mort chez l'une de ses connaissances ce samedi 2 janvier. Il reste maintenant à confirmer la cause de sa mort qui ne serait pas d'origine criminelle.