Joyeuse : vaste opération de gendarmerie pour interpeller un homme chez lui

L'opération de gendarmerie a débuté dans l'après-midi ce mercredi 9 décembre à Joyeuse. Un homme d'une quarantaine d'années est retranché à son domicile. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un homme recherché par la gendarmerie ; il se serait enfermé chez lui avant que les militaires n'arrivent l'interpeller.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de son domicile devant lequel se trouvait des bouteilles de gaz, rue du docteur Pialat. En début de soirée, le courant a été coupé dans le secteur. Face aux risque d'explosion, les plus proches riverains ont du être relogés chez des amis ou la famille pour la nuit. Une douzaine de gendarmes ont été mobilisés tout de suite dans l'après-midi sur place, et des renforts sont arrivés : des hommes du PSPG, le Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie, et quelques hommes du GIGN.

A 5 heures ce jeudi matin , le préfet de l'Ardèche Françoise Souliman , indiquait que la maison avait été fouillée mais qu'elles n'avaient rien donné. Les recherches pour trouver l'individu se poursuivent sur le plan judiciaire.