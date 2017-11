"Joyeux anniversaire Maëlys, on ne t'oublie pas" : deux cent personnes réunies pour les neuf ans de la fillette disparue

Deux cent personnes se sont réunies dimanche matin au milieu d'un stade de football des Abrets en Dauphiné (Isère) pour fêter les neuf ans de Maëlys, disparue dans la nuit du 26 août dernier. Un lâcher de ballon s'est déroulé en présence des parents, de la famille et des proches de la fillette.

Maëlys devait souffler en famille les neuf bougies de son gâteau d'anniversaire ce dimanche 5 novembre. Neuf bougies mais voilà, la fillette est toujours introuvable. Environ deux cent personnes se sont réunis aux Abrets en Dauphiné pour un lâcher de ballon à la mi-temps d'un match de football. Pour lui souhaiter malgré tout un bon anniversaire. Des membres de la famille, dont les parents de Maelys étaient présents. Sa maman a pris la parole avant le lâcher de ballons.

Maëlys tu as 9 ans. Tu voulais faire du foot en septembre. Nous lâchons aujourd'hui tous ces ballons pour te faire honneur. Nous tes parents, ta soeur, notre famille, nos amis, on est tous présent pour toi. Nous voulons que la vérité soit révélée le plus vite possible. On remercie tout ceux qui sont venus aujourd'hui, qui nous soutiennent dans notre malheur. On t'aime Maëlys, joyeux anniversaire mon coeur ! - Jennifer De Araujo, la maman de Maëlys