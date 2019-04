Un professeur de musique, pédopornographe, arrêté

Il téléchargeait des photos pornographiques avec des enfants. En plus de deux ans, l'homme d'une soixantaine d'années a partagé plus de 170 000 fichiers sur des plateformes de téléchargement. Il a été interpellé ce mardi à son domicile.

Périgueux, France

Il a été repéré par les gendarmes qui surveillent internet. La cellule dédiée à la lutte contre la cybercriminalité à Bordeaux l'a identifié au mois de février 2019 parce qu'un flux important de données émanait de son adresse IP. L'enquête a été menée de concert avec l'unité "Nouvelles technologies" de la brigade de Dordogne. Et ce mardi, il était interpellé à son domicile de Périgueux.

Entre février 2017 et avril 2019, il a téléchargé et partagé plus de 170 000 fichiers pédopornographiques sur des plateformes de téléchargement. Un résultat de la perquisition menée chez lui par les enquêteurs qui ont également retrouvé 200 vidéos et 50 photos pornographiques avec des enfants sur l'ordinateur du sexagénaire. Lors de sa garde à vue, l'homme d'une soixantaine d'années a reconnu les faits et a précisé qu'il n'était jamais passé à l'acte.

Professeur de musique, il donnait des cours particuliers dans un cadre associatif.

Le professeur de musique a reconnu les faits pendant sa garde à vue et a précisé qu'il n'était jamais passé à l'acte. Mercredi, il était placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins.

Il sera jugé le 2 octobre à Périgueux pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. D'ici là, il a l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs.