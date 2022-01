Juan-Les-Pins : Un piéton âgé de 87 ans meurt après un accrochage avec un deux-roues

Dramatique accident ce mardi matin, peu avant 10 heures au niveau du 59 boulevard Raymond Poincaré à Antibes. Un conducteur de deux-roues aurait percuté un piéton. Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour réanimer l'homme de 87 ans. Malgré les tentatives de réanimation prodiguées par l'équipage du véhicule de secours et d'assistance aux victimes et du SMUR, l'octogénaire est décédé. Le conducteur du deux-roues a été entendu par la police d'Antibes. Il n'y a pas de témoin direct et la vidéosurveillance à cet endroit là est difficilement exploitable.

La circulation a été interrompue sur les 2 voies, le temps que les secours interviennent.