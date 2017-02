Jublains : l'éleveur se défend d'avoir laissé mourir ses chevaux

Fin janvier, seize de ses bêtes ont été retrouvées mortes de faim dans un champ. Les 59 autres ont été récupérées par la Fondation 30 millions d'amis. Mais Gérard Renat refuse de porter le chapeau tout seul.

Il a déposé plainte contre la préfecture de la Mayenne et contre les services vétérinaires. Gérard Renat, l'éleveur de chevaux de Jublains, réfute en bloc les accusations de maltraitance et à décidé de contre-attaquer.

L'affaire a éclaté fin janvier. Seize de ses bêtes ont alors été retrouvées mortes dans un champ de Jublains, alignées les unes à côté des autres : "Je voulais alerter", avance l'éleveur, "j'ai exposé ces chevaux comme des trophées de chasse pour que la préfecture réagisse".

Gérard Renat est empêtré dans des soucis judiciaires et financiers depuis longtemps. Il a notamment un conflit avec le propriétaire du terrain que ses chevaux occupaient à Jublains. Il ne payait plus son loyer : la justice a donc saisi le troupeau de moutons qu'il comptait vendre, dit-il, pour subvenir aux besoins de ses chevaux : "J'avais monté ce capital moutons pour auto-financer mon élevage de chevaux. A partir du moment où on me l'a saisi, je n'avais plus les moyens d'acheter du foin : les chevaux étaient condamnés. J'ai demandé à la préfecture de réquisitionner du fourrage pour m'aider mais la réponse est arrivée trop tard : seize chevaux étaient déjà morts. Si les services vétérinaires avaient réagi plus vite, on n'en serait pas là."

Les bénévoles de 30 Millions d'amis ont recueilli les chevaux de Gérard Renat - DR

Gérard Renat rejette aussi toute responsabilité quand on lui demande pourquoi il n'a pas a fait appel à des associations de protection des animaux pour éviter la mort de ses chevaux : "Tous mes chevaux, je les ai payés sur mes fonds propres : je n'avais aucun intérêt à les voir mourir de faim et partir à l'équarrissage. C'est un traumatisme, je suis assez solide pour encaisser le coup, mais ce qui me dépasse, c'est l'incompétence au niveau administratif".

Gérard Renat veut déposer un recours administratif pour tenter de récupérer au plus vite ses chevaux évacués pas la fondation 30 Millions d'amis. L'éleveur pourrait, à son tour, être visé par plusieurs plaintes pour maltraitance.