Jugé à Brive, l'homme aux 46 infractions prend trois ans ferme

Un homme comparaissait ce jeudi à Brive pour avoir commis quarante-six infractions en Corrèze et dans quinze autres départements français. Il avait profité d'une semi-liberté pour ne pas respecter ses obligations. Il a été condamné à trois ans de prison ferme.

Un homme, qui aura 40 ans le mois prochain, a été condamné à trois ans et demi de prison dont trois ans ferme, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Brive. Il a été reconnu coupable de 46 infractions commises entre janvier 2014 et février 2015 dans seize départements français, et notamment la Corrèze où il était jugé (mais aussi le Tarn, la Vienne, les Deux-Sèvres, l'Allier, l'Aude, le Cantal, la Loire-Atlantique, l'Hérault, la Haute-Garonne, le Gard, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, l'Yonne, le Pas-de-Calais et le Lot).

Vols, escroqueries, abus de confiance, filouteries

Le prévenu, né à Mazamet dans le Tarn, devait répondre de vols de carburant et de nourriture, d'escroqueries à la carte bleue, des abus de confiance envers des conquêtes de courtes durées rencontrées en discothèque, des filouteries pour être parti sans payer au restaurant ou à l'hôtel. Bref, toute la panoplie du malfaiteur alors que l'homme n'était pas retourné en prison en profitant d'une semi-liberté. A la barre, il a reconnu les faits et est reparti derrière les barreaux dans la foulée avec obligation d'indemniser les trente-et-une victimes et parties civiles.