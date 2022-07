Landes : déclaré irresponsable, le forcené de Campet-et-Lamolère ne sera pas jugé

Le forcené de Campet-et-Lamolère (Landes) ne sera - sauf rebondissement - jamais jugé pour sa longue confrontation avec le GIGN. Jeudi soir, après son arrestation, un expert psychiatrique a estimé que son discernement était aboli au moment des faits, apprend France Bleu Gascogne ce vendredi 1er juillet 2022 auprès du parquet de Mont-de-Marsan, qui mène l'enquête. La justice le considère en l'état comme pénalement irresponsable et il a été interné en hôpital psychiatrique. Le parquet de Mont-de-Marsan peut encore demander une nouvelle expertise psychiatrique mais la possibilité qu'il soit jugé un jour paraît totalement improbable, selon une source judiciaire.

Siège de 44 heures

L'homme d'une soixantaine d'années s'était retranché depuis mardi soir 19h dans sa maison avec des armes, déclenchant l'intervention du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, dans cette commune située près de Mont-de-Marsan. Après 44 heures de siège, il avait fini par appeler lui-même la gendarmerie par téléphone, demandant de l'aide. Les hommes du GIGN sont alors intervenus et l'ont interpellé ce jeudi 30 juin vers 15h.

Un individu instable psychologiquement

Le Procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, expliquait après l'intervention ce jeudi que le dialogue entre les forces de l'ordre et le forcené avait été particulièrement difficile. "C'est quelqu'un qui était visiblement en pleine décompensation psychiatrique. Assez rapidement il y a même eu une absence de contact. Nous étions inquiets sur l'issue de cette intervention avec un risque de passage à l'acte suicidaire."

Les voisins du forcené le décrivaient également comme un individu instable psychologiquement : "Ca fait huit ans que l'on habite ici et depuis huit ans il crie tout seul. Au début on pensait qu'il parlait à quelqu'un au téléphone mais après on a compris qu'il parlait à la télévision", témoignait ainsi le voisin qui avait alerté les forces de l'ordre, après l'avoir repéré un fusil de chasse à la main.