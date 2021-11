Jugé pour avoir contaminé sciemment trois personnes au VIH, et dépouillé plusieurs femmes vulnérables

Il a contaminé ses partenaires sexuelles avec le SIDA en toute connaissance de cause. Un homme de 59 ans (interpellé en 2019 à Saint-Félix de Lodez, Hérault) comparaît à partir de ce mercredi devant la cour criminelle de l'Hérault pour empoisonnement. Il devra aussi répondre d'abus de faiblesse sur plusieurs personnes vulnérables.

Il se faisait passer pour un cadre infirmier

Cet homme sans aucun diplôme se faisait passer pour un cadre infirmier ce qui lui donnait déjà une sympathie naturelle, ses victimes présentaient toutes des fragilités personnelles, un homme récemment veuf, une femme souffrant de troubles bipolaire, une autre de dépression profonde. Les enquêteurs ont identifié près d'une dizaine de victimes entre 2011 et 2017. Des hommes et des femmes chez qui il s'installait dès le début de la relation pour s'imposer très rapidement dans leur gestion financière.

C'était un beau parleur très charismatique, avec une véritable emprise affective sur ses victimes . Certaines lui donnaient sans méfiance procuration sur les comptes, d'autres lui prêtaient leur carte bleue. Il a aussi parfois volé des chéquiers, vendu des meubles qui n'étaient pas à lui, effectué des centaines de retraits sans aucune autorisation.

Certaines victimes également escroquées

Toutes se sont retrouvées interdit bancaire en quelques mois. Les victimes parfois alertées par leur entourage, leur banquier ou le personnel soignant n'avaient d'yeux que pour leur nouveau compagnon. Comme Geneviève, bi-polaire, qui est tombé amoureuse, et n'a pas hésité à combler son découvert de 6 000 euros sans poser de question, à lui laisser son chéquier, à l'autoriser à vendre sa voiture neuve ou ses meubles de famille. C'est quand l'escroc a tenté de virer les loyers de son appartement sur son propre compte que le fils de Geneviève est intervenu et que l'enquête pour abus de faiblesse a été ouverte. Le fils de Geneviève a alors découvert que sa maman vivait dans une maison quasi insalubre. Les enquêteurs sont alors remonté dans le passé de cet homme et ont retrouvé toutes les victimes. Certaines ont été dépouillées de plus de 100 000 euros.

Cet homme se savait séropositif, et n'en a jamais informé ses multiples partenaires. Trois d'entre eux, deux femmes et un homme ont été contaminés. Le procès devant la cour criminelle doit durer trois jours.