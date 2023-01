Jugé pour avoir tenté de tuer un patron de bar à Lunel-Viel

Ouvertre ce lundi devant la cours d'assises de l'Hérault du procès d'un violente agression d'un patron de bar de Lunel- Viel. C'était le 26 octobre 2019, ce jour là David Arnaud aujourd'hui âgé de 41 ans avait menacé avec un révolver le patron du bar le Progrès au petit matin alors qu'il venait de garer sa voiture devant son établissement. L'agresseur voulait de l'argent et n'avait pas hésité à tirer. Jean-Marc Ubeda 57 ans aujourd'hui n'avait pas été blessé mais il s'en est fallu de peu.

ⓘ Publicité

Ce jour là David Arnaud est sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, mais il sait ce qu'il veut, il attend le patron du bar, caché sous un porche. Lorsque Jean-Marc Ubeda gare sa voiture, il croit à une blague et ouvre sa fenêtre. Malgré la cagoule, il reconnait un client de son bar. L'homme lui réclame de l'argent, "ouvre moi sinon je te tue", le conducteur tente un marche arrière, David Arnaud tire, la vitre passager explose et la balle se loge dans la portière du conducteur. Jean-Marc Ubeda n'est pas touché seulement blessé par les bris de verre.

L'agresseur affirme n'avoir jamais eu l'intention de tirer

Les deux hommes se battent et c'est finalement une voisine qui réussi à désarmer l'agresseur. David Arnaud prend la fuite. Interpellé trois mois plus tard il a une explication à tout : le révolver ? C'était pour le vendre, il espérait que le patron du bar pourrait lui trouver des clients. La cagoule ? Une simple capuche et bandana parce qu'il faisait froid. Le coup de feu ? Il est parti tout seul, il voulait juste lui faire peur car Jean-Marc Ubeda l'avait ridiculisé plusieurs fois dans son bar. Il ne savait pas que l'arme était chargée

David Arnaud réfute toute menace de mort, conteste avoir demandé de l'argent et affirme même c'est le patron de bar qui a tenté de le tuer dans la bagarre. Son avocate, Maryse Pechevis a d'ailleurs contesté la nature des poursuites contre son client aujourd'hui. Elle aurait souhaité qu'il soit poursuivi pour violences volontaires aggravées, ce qui aurait pu lui valoir un procès devant le tribunal correctionnel. Mais la justice a estimé que les faits étaient suffisamment caractérisés pour le renvoyer devant une cour d'Assises.

David Arnaud est poursuivi pour tentative de meurtre et tentative d'extorsion de fond. Le procès devant la cour d'assises de l'Hérault va durer trois jours, verdict mercredi soir.