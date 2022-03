Le procès du triple meurtre de Carvin s'est ouvert devant les assises du Pas-de-Calais

Un homme est jugé depuis ce mardi matin devant la cour d'assises du Pas-de-Calais pour le meurtre de sa compagne et de deux enfants de cette dernière, alors âgés de 11 et 16 ans. Les faits s'étaient déroulés au domicile familial le 5 avril 2020 à Carvin, près de Lens.

Dès l'ouverture de son procès devant les assises du Pas-de-Calais ce mardi matin, David Locufier a reconnu les faits et a exprimé des regrets. Il est jugé pou avoir tué sa compagne, Jennifer, alors âgée de 36 ans, ainsi que deux des enfants de cette dernière, âgés de 11 et 16 ans. Les faits s'étaient déroulée dans la maison de cette famille recomposée. Les faits s'étaient produits deux semaines après le début du confinement, le 5 avril 2020, à Carvin près de Lens.

C'est une dispute qui est à l'origine de ce terrible déchaînement de violence, des disputes qui étaient fréquentes dans cette famille recomposée dans laquelle l'homme vivait difficilement la cohabitation avec les cinq enfants de sa compagne, selon plusieurs témoins. Ce soir du 5 avril, David Locufier a bu plus encore que d'habitude lorsqu'une dispute éclate avec sa concubine. Il s'empare d'un couteau, l'ainée des enfants âgée de 16 ans, tente de s'interposer, c'est elle qui reçoit les premiers coups de couteau. L'homme s'en prend ensuite à sa compagne et à un autre des enfants de la fratrie. Parmi les trois autres enfants présents dans la maison, l'un parvient à appeler les pompiers, un autre s'enfuit prévenir les voisins.

A l'arrivée des secours sur place, les trois victimes agonisent, elles décèdent sur place peu après, alors que l'homme est grièvement blessé, expliquant s'être lui-même blessé. Une scène d'une violence inouïe qu'ont également vécu à distance plusieurs amies de l'adolescente décédée, qui étaient en ligne avec elle via Messenger au moment des faits.

Lors de l'examen de la personnalité de l'accusé ce mardi matin, son alcoolisme a été mis en avant, ainsi que l'absence de démarches de sevrage de sa part. La cour va entendre ce mardi après-midi l'ancienne compagne de David Locufier avec laquelle il a vécu deux ans et qui évoque elle des violences, notamment des menaces verbales. La cour essayera aussi, au cours de ce procès, de faire la lumière sur la présence ou non de violences dans le couple qu'il formait avec Jennifer depuis 2016: la femme avait déjà porté plainte contre lui, mais elle avait finalement retiré sa plainte, et sa plainte avait été classée sans suite.

L'homme ne conteste pas les faits, mais selon ses avocates, il a aujourd'hui un trou noir, il ne se souvient pas des faits. Il est poursuivi pour meurtre mais aussi pour violences envers les trois enfants survivants qui ont subi le traumatisme d'assister drame. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.