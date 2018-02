Jacques Cassandri, 74 ans, comparait devant le tribunal correctionnel de Marseille depuis lundi aux côtés de douze membres de sa famille et des proches. Cette figure du banditisme marseillais est entre autre poursuivi pour blanchiment et recel du "casse du siècle" à Nice en 1976.

Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Marseille, ils sont douze, depuis lundi : Jacques Cassandri ainsi que sa femme, sa fille, son fils, son gendre, et des associés quelques gros bras ou prête-noms, jugés pour extorsion, port d'arme, menaces, vols et recels en tous genres.

Jacques Cassandri comparait pour blanchiment et recel du "casse du siècle", spectaculaire hold-up perpétré en 1976 dans une succursale de la Société Générale à Nice en passant par les égouts. Le butin a été chiffré à l'équivalent de 30 millions d'euros.

Jacques Cassandri se présente comme un paisible retraité

A 74 ans, Jacques Cassandri comparait vêtu d'une veste de tweed. Le père de famille se revendique comme un paisible retraité, il précise qu'il n'est pas concerné par les élucubrations des policiers.

C'est pourtant lui qui a relancé l'enquête, il y a 8 ans, en publiant un livre sur le casse de Nice sous le pseudonyme d'Amigo. Jacques Cassandri s'y décrivait comme le véritable cerveau, un péché d’orgueil qui lui vaut d'être sur le banc des prévenus avec toute sa famille.

Une partie des 46 millions de francs du casse aurait, selon l'accusation, servi à acheter des discothèques, restaurants et appartements à Marseille et en Corse, d'où Jacques Cassandri est originaire. Il encourt peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et la confiscation de tous les biens saisis.

L'accusation essaie de rattacher ce casse à des infractions classiques, ce sont des raccourcis, c'est un dévoiement de la justice - Denis Fayolle l’un des avocats de la défense

Pour Geroges Moréas, commissaire principal honoraire de la police nationale et ancien patron de l'Antigang de Nice, Jacques Cassandri est victime d'un péché de "vanité". Il croit au fait que Spaggiari, qui s'est enfui du bureau du juge d'instruction, était le vrai cerveau.

Thierry Colombié, spécialiste du grand banditisme et de French Connexion, pense lui que les cerveaux de ce casse courent toujours. Albert Spaggiari a apporté les plans du tunnel aux malfaiteurs mais ce n'est pas l'organisateur. Selon lui, "le butin a été partagé en diverses parts entre les auteurs du vol." Jacques Cassandri, plusieurs fois condamné et connu du milieu corso-marseillais, "a pu profiter d'une part du butin". Cependant à 74 ans, "il n'a certainement aucune envie de retourner en prison".