Le chantage à l'emploi au coeur des accusations de viols contre un directeur d'ehpad

Puttelange-aux-Lacs, France

Jusqu’à vendredi, un ancien directeur de l’Ehpad de Puttelange-aux-Lacs, le Home des 4 saisons, est jugé aux assises de la Moselle pour des viols sur des salariées. Elles sont quatre à avoir porté plainte en 2012. Lui rejette en bloc ces accusations, mais pas les rapports sexuels, ils étaient "consenties" selon lui.

Il se présente comme un homme à femmes. Mais un homme qui ne s’intéresse qu’à des femmes subordonnées. Le psychiatre qui l’a expertisé décrit un individu narcissique, égocentrique, manipulateur, sans considération pour les femmes qu’il fréquente. Face au psychiatre, il parle très crûment de sexe. Les femmes qui l’accusent voudraient se venger selon lui, car "elles sont amoureuses" affirme-t-il. Le président de la cour interroge l’une d’elle : "est-ce qu’il vous attire ?" "Oh non !"

Une parole libérée bien avant #metoo

Et puis, l’accusé y voit un complot des syndicats contre lui, le directeur. Justement, c’est en se confiant à un délégué syndical que ces femmes ont réalisé qu’elles n’étaient pas seules et que la parole s’est libérée, des années avant le mouvement #metoo.

Pourquoi ne pas avoir dénoncé plus tôt ? Une aide-soignante répond. Copier

Des femmes vulnérables

Une aide-soignante, en contrat pour seulement un mois, lui confie qu’elle est divorcée et qu’elle a vécu sous l’emprise d’une secte. "J’ai été élevée dans l‘obéissance, la soumission". C’est l’explication de sa passivité. "Et puis, je pensais qu’on ne m’aurait pas cru face à un directeur", un homme au départ à l’écoute, proche d’elle, mais un homme qu’elle accuse de viol, notamment dans la morgue de la maison de retraite, "parce que c’est tranquille" dit-il durant l’enquête. L’aide-soignante a, de son côté, eu l’impression de se trouver dans le camp de concentration du Struthof.

Est-ce que vous étiez attirée par lui ? Pas du tout

Une autre salariée en contrat à durée déterminée raconte au directeur qu’elle est sous le coup d’une enquête sociale pour obtenir la garde de son enfant. Il propose de l’aider, ce qui l’a met en confiance. Mais, elle sent le danger grandir jusqu’au jour où il la viole dans la salle de bain d’une résidente, grabataire et présente dans la chambre. Elle s’en sort d’un coup de coude. Pendant ce récit, l’accusé continue de griffonner nerveusement des notes. Les questions se poursuivent, "est-ce que vous étiez attirée par lui ?" "Pas du tout".

Chantage à l’emploi ?

A l’époque, les plaignantes avaient peur de perdre leur emploi si elles lui résistaient disent-elles. "Il me menaçait d’inscrire dans mon dossier une faute professionnelle. Avant cela, avant de passer à l’acte, il me promettait un CDI dans une maison de retraite à Dieuze (il a fait la même proposition à une autre plaignante) où il projetait de prendre un poste. C’était intéressant, je devais payer _les études de mon fils_. J’avais besoin de travailler. Plus tard, après avoir craqué, plutôt que d’aller voir les gendarmes, j’avais envie de me venger".

Une note a été présentée à la cour sur laquelle l’accusée propose à une plaignante plusieurs formules de contrats de travail. Elle (en CDD de 6 mois, divorcée et qui se battait pour la garde de son enfant) raconte qu’il lui avait lancé un jour « faut-il que je te donne du boulot pour que tu me suces ? ».

Les arguments de la défense

Le consentement un leitmotiv dans la ligne de défense de l’accusé. "Peut-être ai-je mal compris ces femmes" concède-t-il difficilement à la cour d’assise, "mais j’ai toujours arrêté quand on m’a dit non".

"Pourquoi ne pas avoir dénoncé les premiers faits de harcèlement", interroge son avocate face aux plaignantes. "On n’allait pas me croire". "Pas facile de dire les choses après autant de violences". "La figure du directeur, le lien hiérarchique", décourageait explique ces femmes. Et l’avocate de la défense continue à les pousser dans leurs retranchements, "pourquoi avoir accepté ces pratiques sexuelles ?" "Je l’ai fait parce que c’était le directeur, il me faisait peur, j’avais peur pour mon travail. Et puis quand je refusais, il me prenait la tête et me forçait".

Décrit comme un époux idéal

Son enfance peut éclairer par ailleurs sa sexualité chaotique, enchaînement des relations extra-conjugales. Il raconte avoir été violé par un ami de son père à 7 ans, puis 9 ans et enfin 15 ans. Son père était un homme cassant, insultant envers ses enfants.

Et puis son ex-épouse, avec qui il vit toujours, lui a fait une véritable déclaration d’amour devant la cour d’assises : "Un homme attentionné, respectueux, un père irréprochable".