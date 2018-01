Nice, France

C'est un petit bout de femme frêle de 57 ans qui est apparue dans le box des accusés ce lundi, les traits tirés, les cheveux grisonnants, vêtue d'un blouson de sport. Patricia Dagorn, empoisonneuse présumée en série, comparait pour les assassinats de deux veufs sur la Côte d'Azur en 2011 et pour administration de substances nuisibles sur deux autres hommes, des octogénaires, drogués avec de puissants médicaments, afin de devenir leur unique héritière.

Déjà condamnée à 5 ans de prison pour abus de faiblesse, vols et violence sur un vieux monsieur à Thonon-les-Bains en 2013, Patricia Dagorn encourt la perpétuité. La première journée d'audience a été consacrée à l'examen de la personnalité de l'accusée.

"Une femme égoïste, manipulatrice, attirée par l'argent"

L’enquêteur de personnalité dépeint à la cour une femme "égoïste, peu maternelle, qui ne s'émeut pas du placement en foyer de ses deux fils dont elle ne s'occupe pas". Elle se présente comme femme d'affaire, bijoutière ou diamantaire, pleine d’ambitions pour faire fortune.

Les avocats de la défense tentent de nuancer ce portrait et parlent d'un "parcours de galères, de misère et de violences" qu'a traversé Patricia Dagorn. Abandonnée à l'âge de six mois, elle est placée en famille d'accueil, obtient un DUT carrières juridiques, et après divers contrats, cesse de travailler en 1991. Elle a subi pendant des années des violences de la part de son ex-mari, condamné en 1992 pour viols et violences à son encontre à onze ans de prison. Pourtant elle l'épousera durant sa détention, avant de divorcer en 2005. Elle se réfugie à Sarrant dans le Gers de 1985 à 2010, où elle vit dans un presbytère, avant de se rendre sur la Côte d'Azur à l'été 2010 pour tenter l'expérience d'une nouvelle vie. Elle est hébergée dans des centres d'accueil et s'inscrit dans une agence matrimoniale pour rencontrer des hommes âgés entre 50 et 80 ans, ayant une bonne situation financière.

"Une femme sans remords, dans le déni absolu"

Les policiers de la brigade criminelle qui ont mené l'enquête et ont auditionné Patricia Dagorn en garde à vue racontent le même mode opératoire pour chacune des victimes : après la rencontre, des relations sexuelles puis elle sollicite d'eux des prêts d'argent, et commence à leur fait ingérer à leur insu des psychotropes, des médicaments mélangés à de l'alcool, tout en rédigeant de faux testaments en sa faveur, en leur dérobant des documents bancaires ou autres. Les policiers qui ont mené l’enquête parle d'une "femme sans remords, qui vit dans le déni de ses crimes, qu’elle reporte sur ses victimes, elle accuse certaines de ses conquêtes de viols durant sa garde à vue, mais nie farouchement tout empoisonnement."

L'accusée a pris une seule fois la parole ce lundi pour réfuter les accusations concernant ses enfants qu'elle aurait "occulté" selon l'enquête de personnalité. D'une voix calme, s'exprimant aisément, elle a dit "aimer ses enfants, leur écrire depuis la prison et avoir tenté de les élever du mieux qu'elle le pouvait".