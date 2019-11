Jugement en appel du maire de Firminiy pour agression sexuelle : l'arrêt connu aujourd'hui

Firminy, France

En février dernier en première instance au tribunal de Saint-Étienne, Marc Petit avait écopé d'une peine de un mois de prison avec sursis et 2500 euros de dommages et intérêts à la victime et 2000 euros au conseil départemental du Puy de Dôme. Mais clamant toujours son innocence il avait fait appel et refusé de démissionner de son poste de maire. Lors de l'audience en appel le 11 octobre dernier la cour a de nouveau examiné toutes les facettes de cette affaire avec le témoignage de sa victime présumée à la barre. Marc Petit ce jour-là devant le feu roulant des questions des magistrats s'est parfois montré très évasif.

L'avocate générale a requis 8 mois de prison, toujours avec sursis, mais elle y a ajouté une inscription au registre des délinquants sexuels qui n’avait pas été évoquée en première instance. L avocat de Marc Petit avait lui plaidé une relaxe complète expliquant que l’enquête avait laissé beaucoup trop de zones d'ombre pour être véritablement probante.

L arrêt de la cour d'appel sera rendu a 13 h 30 ce lundi.