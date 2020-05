Jugement le 25 juin pour le président du syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux supérieur

Marc Médeville, président du syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux Supérieur, comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour falsification et tromperie. Le jugement sera rendu le 25 juin.

Marc Médeville (qui dirige le syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux Supérieur depuis un an) et son frère Jean (qui président l'appellation Cadillac Côtes de Bordeaux), se sont retrouvés ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, à répondre de falsification et tromperie. ll leur est reproché des mélanges de vendanges, assemblages de blanc rosé et rouge sans aucune traçabilité ou encore d'avoir indûment commercialisé des vins sous des noms de châteaux. Sur l'année 2016,, il y aurait 3000 hectolitres de vin présumé corrompu issu de l'exploitation à Cadillac.

Le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis, 50 000 amendes pour les deux prévenus et un million d'euros pour la société. L'INAO a réclamé 36 000 euros de dommages et intérêts. Et la Fédération des Grands Vins, un euro. Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin.