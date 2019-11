Jugement rendu ce mardi à Cherbourg pour deux frères poursuivis pour avoir exploité une femme

Le jugement sera rendu ce mardi au tribunal correctionnel de Cherbourg. Deux frères de 53 et 63 ans ont été jugés pour avoir réduit une femme à l'esclavage pendant plusieurs années. Le procureur requiert 5 ans de prison ferme pour l'un, 4 ans dont deux avec sursis pour l'autre.

Cherbourg, France

Le tribunal correctionnel de Cherbourg rendra ce mardi 25 novembre son jugement en délibéré. Deux frères de 53 et 63 ans sont accusés d'avoir exploité pendant plusieurs années une femme, Michèle, rendue vulnérable par un accident de voiture en 1983. Cette situation a commencé dans la Somme dès le milieu des années 90 puis, entre 2014 et 2015, dans la Manche, à Picauville.

Cette femme, aujourd'hui âgée de 70 ans, a servi de bonne à tout faire de la famille. Elle s'occupait des tâches ménagères qui n'impliquent pas de sortir de la maison. "J'avais interdiction de dire bonjour aux personnes qui venaient. J'étais enfermée en haut dès que quelqu'un arrivait", a -t-elle confié à l'audience.

La victime vivait dans une pièce sans fenêtre avec pour seul meuble, un matelas au sol trempé d'urine. Pas de vêtements, pas de "temps pour se laver" non plus. Les infirmiers qui ont donné l'alerte en 2015 ont témoigné au tribunal : "Ils s'en servaient comme d'un objet".

5 ans ferme pour le plus jeune

Le procureur a requis 5 ans de prison ferme pour le plus jeune, accusé d'être le principal bourreau de la victime, et 4 ans ferme dont deux avec sursis pour l'aîné. La partie civile évoque des coups, des insultes et des relations sexuelles contraintes.

L'homme de 53 ans est aussi accusé de lui avoir volé sa carte bleu, sa carte d'identité et son chéquier. En 2014, 46.000 euros ont été dépensés en quelques mois. La victime avait hérité de ses parents, elle ne l'a jamais su.

Jusqu'à 7 personnes vivaient parfois dans la maison. Le frère aîné y est notamment resté 6 mois, mais il n'a rien vu. Il ne s'est pas inquiété des traces de coups ou de la nouvelle Mercedes de son frère, pourtant sans revenus. "Il a participé, profité" de la fragilité de la victime, selon le procureur.

"Ce dossier est la démonstration d'une servitude portée a son paroxysme" a conclu le magistrat durant l'audience. Le président du tribunal avait affirmé : "si on met tout cela bout à bout, on arrive à un cas d'esclavage moderne." De son côté, l'avocate des deux frères demande la relaxe de tous les motifs d'inculpation.