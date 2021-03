Décision le 4 mai dans le procès des militants qui étaient entrés sur le tarmac de l'aéroport de Blagnac

Le tribunal correctionnel de Toulouse rendra sa décision le 4 mai prochain dnas les dossier des militants qui s'étaient introduits jusque sur le tarmac de l'aéroport de Blagnac, pour réclamer le respect de la convention internationale des handicapés et dénoncer la loi ELAN.

Des réquisitions concernant deux actions

Seize personnes, des gilets jaunes et militants des droits des personnes en situation de handicap, étaient convoquées devant la justice ce mardi 23 mars. Les faits qui leur sont reprochés remontent au 14 décembre 2018. Ils ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. L'aéroport avait été paralysé pendant plusieurs heures. Les militants s'étaient également mobilisés en gare Matabiau à Toulouse. Selon les militants et leurs soutiens présents à l'audience ce mardi, le procureur a requis 750 euros d'amende pour certains des mis en cause, et des peines de prison avec sursis pour d'autres (3, 5 et 8 mois).

Les militants dénoncent un manque d'accès au tribunal

Avant le début de l'audience, prévue ce mardi à 14h, les militants mis en cause se sont mobilisés devant le tribunal. Pour dénoncer notamment le manque d'accès de ce lieu pour les personnes en situation de handicap. Une "QPC", question prioritaire de constitutionnalité, et une demande de nullité de l'audience ont d'ailleurs été déposées devant le tribunal en ce sens, mais aussi pour dénoncer un non-respect des règles sanitaires. La QPC a été rejetée.