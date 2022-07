Julia et Gabriel, les prénoms les plus donnés en 2021 dans l'Indre

Dans le Centre-Val de Loire, Louise et Gabriel sont les deux prénoms les plus donnés en 2021.

C'est une question à laquelle sont confrontés tous les parents : quel prénom choisir pour son enfant ? Le palmarès publié fin juin par l'INSEE vous donnera peut-être quelques idées....

En haut du classement national des prénoms les plus donnés l'année dernière, c'est Jade et Gabriel qui se hissent en première place. Dans le Berry, d'autres prénoms ont été plébiscités par les jeunes parents. Si les Indriens ont aussi placé Gabriel comme le prénom masculin le plus donné en 2021, c'est Julia qui remporte la première place chez les petites filles nées l'année dernière dans le département. Dans le Cher, ce sont deux autres prénoms qui se classent en première position : Louise et Maël. Viennent ensuite Jeanne et Gabriel.