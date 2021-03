Julie Douib, symbole des féminicides en Corse

" Julie est devenue le symbole de la violence faite aux femmes". La voix ferme, malgré l'émotion qui peut l’étreindre, Lucien Douib et son épouse Violette portent la plaque qui sera fixée sur le banc rouge de la Marinella de l'Ile-Rousse. Comme un symbole, comme un souvenir de ce 2 mars 2019 lorsque 2 coups de feu claquent et font basculer cette mère de famille de 2 enfants de 8 et 10 ans dans l'autre monde.

L'auteur présumé des faits, l'ex-compagnon de Julie Douib, se présentera quelques instants plus tard aux gendarmes, reconnaissant les faits. La justice poursuivra son oeuvre du 10 au 16 juin prochain. Le procès devant les Assises de la Haute-Corse promet d'être lourd, difficile pour la famille de la victime. Bruno Garcia-Cruciani sera jugé pour ce meurtre. Il est actuellement incarcéré à la prison de Borgo, en préventive.

A l'Ile-Rousse, sur la Marinella baignée de soleil, le banc rouge symbole des violences faites aux femmes porte désormais une plaque sur laquelle est inscrit :

A la mémoire de Julie Amour Douib tuée le 3 mars 2019 et de toutes les femmes victimes de féminicides

Avec pudeur, Lucien Douib parle aujourd'hui de sa fille comme un symbole. " Si son nom peut sauver des vies ... "

Lucien Douib, sa fille, un symbole ... Copier

2 ans après le drame de l'Ile-Rousse et après encore un nombre certain de femmes victimes de violences ( en Corse et ailleurs ), le combat de la famille de Julie Douib, de ses proches et des associations locales n'est pas terminé. Malheureusement .....