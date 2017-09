Julien Clerc choisit le cap Fréhel pour le clip de sa dernière chanson

Le cap Fréhel à l'honneur dans le clip du dernier tube de Julien Clerc, pour sa chanson "Je t'aime etc". Le tournage a eu lieu le 27 août dernier, et bien sûr les images sont sublimes

L'artiste français a choisi la Bretagne pour le clip de sa dernière chanson " Je t'aime etc". Le clip a été réalisé sous le soleil du cap Fréhel dans les Côtes-d'armor, à la fin de cet été. Les images sont superbes. Une belle page de pub pour la Bretagne et l'un de ses sites remarquables. La chanson "je t'aime etc" est à écouter sur France Bleu Armorique.