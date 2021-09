Les gendarmes de la Charente-Maritime patrouillent aussi sur Internet

Il est un des deux gendarmes "N-Tech" de Charente-Maritime : Julien Laubreton est "technicien en criminalistique numérique". Chargé de surveiller Internet et les réseaux sociaux, déjouer les arnaques en ligne, mais aussi et surtout lutter contre la pornographie impliquant des enfants. Rencontre.

Internet : un immense univers parallèle sur lequel veillent aussi les gendarmes de la Charente-Maritime. Pour cela, ils disposent de deux techniciens "N-Tech" (techniciens en criminalistique numérique). Du moins en théorie. Julien Laubreton a depuis vendredi 3 septembre un nouveau collègue, mais durant près de deux ans il a exercé seul au groupement départemental à Lagord. Le temps pour la gendarmerie de recruter, car avec l'explosion de la délinquance numérique et des cyberattaques, ces compétences sont aussi très recherchées dans le secteur privé.

Au quotidien, ces cybergendarmes sont chargés de déjouer des arnaques en ligne, traquer les auteurs de menaces sur les réseaux sociaux, mais aussi les consommateurs ou créateurs de contenus pédopornographiques. 54 affaires depuis le début 2021 au compteur de Julien Laubreton. "Sur Internet l'anonymat n'existe pas" prévient Julien Laubreton.

Parmi les dossiers les plus récents, un canular déjoué sur un forum de jeuxvideo.com. Dimanche 22 août à 22h35, un habitant d'Angoulins-sur-Mer poste un message très inquiétant : "je vais commettre un attentat demain." Les modérateurs du site préviennent la plateforme Pharos de signalement des contenus suspects ou illicites. L'homme est localisé dès le lendemain grâce à son adresse IP. Les gendarmes débarquent pour l'interpeller, et son ordinateur termine sur le bureau de Julien Laubreton, pour en extraire des preuves. L'auteur sera convoqué prochainement au tribunal de La Rochelle.

Quand un canular conduit en garde-à-vue, le reportage. Copier

Pédopornographie, plus de la moitié de l'activité

Après avoir tiré le maximum d'un téléphone portable à la recherche d'images pédopornographiques, Julien Laubreton remet le scellé et son rapport à la cheffe Maryline, en charge de l'affaire à la Clap de Saint-Jean-d'Angély. © Radio France - Julien Fleury

Mais plus de la moitié de l'activité du cybergendarme concerne la pornographie impliquant des mineurs. Comme ce vendredi matin. "Je lance le logiciel de copie." Dans un petit bureau du groupement départemental, Julien Laubreton tente d'aspirer toutes les données d'un vieux téléphone portable, en le connectant à un ordinateur capable de forcer toutes les sécurités. "Si je le débranche il va s'éteindre parce que la batterie est à zéro pour-cent. On ne va rien pouvoir faire sur ce téléphone" peste Julien Laubreton. Heureusement, la carte mémoire externe a livré quelques images pédopornographiques, qui vont rejoindre une procédure en cours.

"J'ai absolument besoin de lui, confie la cheffe Maryline, de la Clap (cellule de lutte contre les atteintes aux personnes) de Saint-Jean-d'Angély, cellule spécialisée dans la délinquance sexuelle concernant les mineurs. Les preuves numériques sont essentielles dans ce genre d'affaires. Sur le département, une cinquantaine de gendarmes sont formés aux méthodes numériques de base, mais dès que ça devient un peu complexe, on fait appel à la cellule N-Tech. Les dossiers les plus pointus sont ensuite renvoyées à Bordeaux puis Paris.

"Rendre visible ce qui est invisible"

"Moi je ne cherche pas à savoir si la personne sur laquelle je travaille est victime ou auteur, précise Julien Laubreton. J'apporte juste aux enquêteurs les éléments que je peux ressortir d'un support. Charge à eux ensuite de dire si c'est à charge ou à décharge. Je ne donne pas mon avis, je rends simplement visible ce qui est invisible."

Un travail d'exploitation qui peut se révéler choquant. Quand on doit visionner toute la journée des violences sexuelles sur des enfants. Julien Laubreton a notamment travaillé sur le dossier Le Scouarnec, le médecin pédophile de Jonzac. "Le dossier le plus choquant de ma carrière. Il faut avoir du recul, obligatoirement. On doit en parler. J'en discute avec mes collègues, parce que sinon, on devient complètement fou."

Veille permanente sur la technologie

Autre mission de Julien Laubreton : mieux cerner le propriétaire du téléphone, de l'ordinateur, de la tablette qu'il analyse. Comprendre ses intentions : "ce n'est pas la même chose pénalement si c'est juste du téléchargement, des consommateurs d'images qui ont un problème, qui sont malades, et qui vont pouvoir être pris en charge au niveau médical. Ou si c'est quelque chose de plus grave, si on est face à quelqu'un qui tourne lui-même ses images, se met en scène, voire les commercialise." Des profils autrement plus dangereux.

Cette traque demande une veille permanente sur les nouveaux moyens de diffusion, le nouveau matériel. Pour suivre la technologie, il faut de l'imagination, de la curiosité. Julien Laubreton échange régulièrement avec ses collègues à travers la France, se recycle tous les cinq ans, lui qui a commencé sa carrière de gendarme en brigade avant de gravir les échelons, et finir par suivre une formation de 14 mois à l'université de Troyes il y a sept ans. "Une passion dévorante, concède le technicien N-Tech. Mais je compte bien travailler encore longtemps dans cette spécialité."