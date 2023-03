Julien Le Guet, de Bassines non merci, convoqué à la gendarmerie de Niort ce vendredi 17 mars

Julien Le Guet, le porte-parole de "Bassines non merci" est convoqué à la gendarmerie de Niort ce vendredi 17 mars à 9 heures pour être entendu après les heurts survenus à Sainte-Soline fin octobre 2022 . C'est ce qu'indique le collectif dans un communiqué. BNM dénonce "une tentative grossière d’intimidation des opposants aux bassines et à l’agriculture industrielle, révélatrice des angoisses préfectorales à la veille de ce qui s’annonce être une manifestation massive et historique" les 24, 25 et 26 mars 2023. Les opposants annoncent qu'ils seront présents dès 8h30 ce vendredi devant la gendarmerie de Niort avec pancartes et banderoles pour soutenir Julien Le Guet.

ⓘ Publicité