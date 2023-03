Julien Le Guet, le porte-parole de Bassines Non Merci, placé en garde à vue et présenté au procureur de Niort

Julien le Guet, porte-parole du collectif Bassines Non Merci!, annonce un ultimatum à l'Etat, si les travaux de la bassine commencent.

A une semaine du grand rassemblement des anti-bassines prévu à Sainte-Soline et/ou Mauzé-sur-le-Mignon, le porte-parole du collectif Bassines Non Merci 79, Julien Le Guet, a été placé en garde à vue. Il devrait être mis en examen dans les prochaines heures. On pourrait savoir en début d'après-midi s'il sera relâché et remis en liberté.

Il était convoqué à 9 heures ce vendredi matin pour être entendu sur les faits commis lors des manifestations du 29 octobre dernier. Il lui est reproché une " participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, à Sainte-Soline le 29 octobre". Il lui est également reproché une "dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui commise en réunion le 30 octobre à Sainte-Soline."