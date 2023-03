Julien Le Guet, porte-parole de Bassines Non Merci, interdit de paraître à Mauzé et Sainte-Soline

Julien Le Guet ne pourra pas participer au grand rassemblement anti-bassines prévu dans une semaine dans le marais poitevin. Le porte-parole du collectif Bassines Non Merci a interdiction de se rendre sur les communes de Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon jusqu'au 8 septembre 2023, date de son procès pour des faits commis les 2, 29 et 30 octobre dernier. Il n'a pas été mis en examen.

ⓘ Publicité

Convoqué ce matin à la gendarmerie notamment pour sa participation présumée aux violences commises à l'automne à Sainte-Soline, la figure de proue du mouvement des anti-bassines avait été préalablement placé en garde à vue. A sa sortie du tribunal, Julien Le Guet a encouragé ses soutiens à poursuivre la lutte. "En accord et en collusion avec le procureur, le gouvernement monte des opérations qui visent à nous intimider très clairement. Je prends ça comme un large encouragement à ce que nous soyons des dizaines de milliers les 24, 25 et 26 mars !"

Dans un communiqué, le parquet de Niort a précisé les préventions retenues à son encontre.

Pour les faits du 2 octobre 2022 :

➢ Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens

➢ Menace de dégradation ou détérioration avec ordre de remplir une condition

➢ Vol

➢ Dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin

Pour les faits des 29 et 30 octobre 2022 :

➢ Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens

➢ Dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion

L'interdiction de paraître à Mauzé et Sainte-Soline a été motivée par le juge des libertés et de la détention par la nature des faits reprochés à Julien Le Guet et "le risque de renouvellement d'infractions, M. Le Guet ayant notamment publiquement annoncé qu'il participerait aux mouvements prévu du 24 au 26 mars prochain même si ces manifestations venaient à être interdites et ayant appelé les participants à commettre des dégradations".