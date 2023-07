Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire : "Arrêt des jeux : il faut sévir"

Elus et population se sont retrouvés lundi devant de nombreuses mairies au lendemain de la violente attaque à la voiture-bélier qui a visé le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). A Beaucaire, dans le Gard, Julien Sanchez, le maire RN, donne sa vision des derniers événements : " "On n'arrête pas de dire que s'ils commettent ces délits, c'est parce qu'ils seraient défavorisés. Mais ils ne sont pas désavantagés. Quand voyez que l'Etat met 400 millions d'euros pour la rénovation urbaine de Pissevin (NDLR : à Nîmes) , j'aimerais bien que l'Etat mette 400 millions à Beaucaire, on a la même population que Pissevin"

"Il y a un manque d'éducation, de présence parentale, chez certains jeunes. Et un manque d'autorité de l'Etat qui ne sévit pas, ajoute encore le maire RN de Beaucaire. Quand on voit qu'une médiathèque doit fermer parce que les employés sont fouillés, menacés, quand on voit que des commerces sont incendiés.. que se passe-t-il ? Que va-t-on faire de ces jeunes ? On va les arrêter, les condamner ? On attend, on laisse faire ? Il y a des lois, appliquons-les"

