Jullouville : le tribunal donne raison aux riverains gênés par les nuisances sonores des bars

Le tribunal administratif de Caen vient de donner raison à deux riverains des bars du centre de Jullouville dans la Manche, gênés par les nuisances sonores, notamment durant la période estivale, où la commune passe de 2300 à 25000 habitants. Le début de la procédure remonte à l'été 2019.

La commune vient donc d'être condamnée. Le tribunal "enjoint au maire de prendre les mesures nécessaires pour aboutir à un meilleur respect de la réglementation" et lui demande "de procéder [...] en concertation avec les parties intéressées, à un examen de l'opportunité d'un arrêté municipal avançant à minuit l'heure de fermeture des débits de boissons ".

Fermeture à minuit ?

Il préconise donc de fermer les bars à minuit mais cela doit faire l'objet d'une concertation avec les patrons de bar et les riverains.

Le maire de Jullouville, Alain Brière, se donne jusqu'à la fin du mois de juin pour trouver une solution négociée avec les patrons de bars et les riverains : "Toutes les solutions sont possibles. Peut-être arrêter simplement la musique ou la vente d'alcool à minuit. Mais ça peut être aussi compliqué. On va essayer de travailler tous ensemble pour trouver des solutions qui correspondent au jugement. "

Alain Brière maire de Jullouville : "Nous devons trouver une solution ensemble", d'ici la fin du mois et l'arrivée massive des vacanciers Copier

Les patrons de bars accusent le coup. "On sort du Covid, on a besoin de se refaire la cerise en juillet et août et on va devoir travailler deux heures de moins. Le souci, c'est que ca va faire jurisprudence " regrette Sylvain Martin, patron du Bistrot Armand.