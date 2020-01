Jumbo l'hippopotame peut rester au cirque Muller

Bourg-de-Péage, France

Jumbo pourra rester dans le cirque Muller, installé à Bourg-de-Péage (Drôme). La justice en a décidé ainsi. L'association de défense des animaux One Voice réclamait la confiscation de l'animal pour cause de mauvais traitements et la condamnation d'Edmond Muller et de son fils Alexandre. Ce mercredi après-midi, le tribunal correctionnel de Valence a relaxé le père et le fils pour les mauvais traitements à animal captif.

Des manquements lors de certains contrôles mais pas de maltraitance

En revanche, après des manquements et défaillances repérés lors de contrôles menés entre février 2018 et février 2019, les propriétaires du cirque sont reconnus coupables d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques, de maintien d'un animal captif dans un environnement pouvant être cause de souffrance pour l'animal et utilisation d'un mode de détention inadapté pour la garde d'un animal sauvage apprivoisé ou captif.

Au total, Edmond Muller est condamné à 5500 euros d'amende dont 4000 avec sursis. Son fil Alexandre à 2500 euros d'amende. Le tribunal juge recevable la constitution de partie civile de One Voice uniquement sur la question des mauvais traitement. L'association ne percevra donc aucun dommages et intérêts puisque sur ce point les Muller ont été relaxés. Le président du Tribunal a tenu a ajouté que l'hippopotame pourra bien rester dans le cirque. "Aucune confiscation n'est prononcée", a-t-il tenu à préciser.

En novembre dernier déjà One Voice avait été déboutée par le tribunal administratif qui demandait à ce que Jumbo soit envoyé dans un sanctuaire.