Jumbo l'hippopotame peut rester au cirque Muller de Bourg -de-Péage.

Jumbo, cet hippopotame de 35 ans peut rester au cirque Muller de Bourg-de-Péage( Drôme), le tribunal administratif de Grenoble vient de débouter l’association de protection des animaux One Voice. Elle estime que Jumbo est maltraité et demandait qu'il soit envoyé dans un sanctuaire.

Bourg-de-Péage, France

Le cirque Muller de Bourg-de-Péage, peut conserver Jumbo son hippopotame de 35 ans. Le tribunal administratif de Grenoble vient de débouter l'association One Voice de ses demandes.

One voice avait attaqué sur deux points, d'abord l’arrêté préfectoral qui autorise le cirque a détenir Jumbo. Mais les défenseurs de la cause animale demandaient aussi que l'hippopotame soit envoyé dans un sanctuaire en Afrique ou dans un parc animalier. One Voice estime que Jumbo ne vit pas dans des conditions acceptables au cirque.

L’association ne désarme pas

Pour la deuxième fois en deux ans le tribunal administratif a donc opposé une fin de non recevoir à l'association de défense de la cause animale. Déjà en 2O17 One Voice avait attaqué en référé l’arrêté préfectoral et le tribunal de Grenoble l'avait déjà débouté. Mais l'avocate de One Voice se dit déterminée à faire appel de cette nouvelle décision du TA. Elle attend également la procédure devant le tribunal correctionnel de Valence prévue dans dix jours. Cette fois l’association attaque directement le propriétaire du crique pour maltraitance.