Jumping international de Valence : le prix France Bleu Drôme Ardèche remporté par une cavalière lyonnaise

C'est une cavalière lyonnaise qui remporte le prix France Bleu Drôme Ardèche au Jumping international de Valence à Ratières dans le nord Drôme. Lou Gueguen et sa jument Eole de la Motte s'imposent sur cette épreuve. Les concours vont s'enchainer jusqu'à dimanche à l'occasion du premier weekend de compétition, ouvert gratuitement au public. D'autres épreuves se dérouleront du 25 au 28 août.

France Bleu Drôme est en direct ce vendredi après-midi de Ratières pour vous faire vivre de l'intérieur ce Jumping international de Valence. Restez avec nous entre 16 heures et 19 heures !

L'évènement vise aussi à la démocratisation des sports équestres ; le plus jeune cavalier à concourir a 14 ans, tandis que le plus âgé a 74 ans. 200 à 300 compétiteurs sont attendus, hommes et femmes, champions du monde ou olympiques pour les meilleurs. Il s'agit d'une compétition internationale de saut d'obstacles 3, 2 et 1 étoiles.