Jura : 100 tonnes de paille partent en fumée dans un champ à Aumur

Le feu a pris vers 16 heures et il a fallu plus de deux heures pour l'éteindre. Ce mardi, environ 100 tonnes de paille, ce qui représente une centaine de bottes de paille, ont pris feu dans un champ à Aumur, à une dizaine de kilomètres de Dole. Les pompiers et les gendarmes du Jura étaient sur place. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les incendies agricoles toujours nombreux en été

Les feux de champ sont nombreux en cette période de l'année partout en France. Les bottes de paille peuvent être victimes de combustion spontanée : en cas de chaleur humide, le cœur de la meule fermente jusqu'à s'embraser.

En outre, les feux de récolte sont également fréquents, comme l'expliquent nos confrères de France Bleu Sud Lorraine : à cause de la sécheresse, d'abord, et de la chaleur combinée aux engins agricoles qui produisent beaucoup de surchauffes, de moteurs ou de frictions entre des éléments métalliques qui peuvent provoquer une petite étincelle, suffisant pour déclencher un incendie.

Enfin, la prévention est l'affaire de tous : ne laissez pas tomber des mégots près des champs, ils peuvent provoquer des incendies ravageurs.