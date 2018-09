Les Rousses, France

Des infractions de travail dissimulé ont été constatées par l’URSSAF dans quatre sociétés intervenant sur la station des Rousses. Soit un quart des seize entreprises contrôlées en mars dernier dans la station de ski du Jura.

Plus de 20% des salariés non déclarés

Au total, treize salariés sur les soixante-trois contrôlés dans ces entreprises de restauration et de nettoyage n'avaient pas de Déclaration Préalable à l'Embauche, alors que ’’les employeurs sont dans l’obligation d’effectuer cette DPAE, quelque soit la durée prévue de l’emploi du salarié’’, rappelle le Service LCTI (Lutte Contre le Travail Illégal) de l’URSSAF Franche-Comté.



Jusqu’à 45.000 euros d’amende pour l’employeur

Ces infractions de travail dissimulé aux Rousses représente un préjudice de 137.000 euros pour l’organisme gouvernemental chargé de collecter les cotisations et contributions sociales des entreprises. L'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales indique également qu’il s’agit d’un délit passible de passible 45.000 euros d'amende et de trois ans de prison. Des actions de prévention vont très prochainement être lancées, annonce l’URSSAF Franche-Comté : c’est-à-dire qu’en amont des contrôles, une information sera faite aux employeurs concernant leurs obligations en matière d’embauches de personnels occasionnels et les risques encourus en cas de non respect.