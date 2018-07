Début juillet, deux hommes ont volé un véhicule des pompiers en intervention à proximité du lac de Chalain. Après avoir filmé leur geste et partagé la video sur les réseaux sociaux, l'un des auteurs, de Talant en Côte d'Or, a décidé de se rendre aux gendarmes ce dimanche.

Fontenu, France

Le 1er juillet, alors qu'il passait le week-end avec un ami, au lac de Chalain dans le Jura, cet homme de 20 ans dérobe une ambulance des pompiers en pleine intervention. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et retrouvée par France 3 Bourgogne Franche Comté, on découvre le "voleur" et son ami hilare.

Très vite, les commentaires des internautes sur cette vidéo sont sévères, les pompiers de Mont sur Monnet étaient en intervention en train de secourir un homme de 70 ans tombé dans les rochers.

Le voleur du camion du véhicule des pompiers, originaire de Talant dans la banlieue de Dijon, jure qu'il ne savait rien de l'intervention en cours. Il abandonne le camion quelques centaines de mètres plus loin. La victime a pu être hélitreuillée et sauvée

Une plainte a été déposée, la gendarmerie a ouvert une enquête et ce dimanche finalement l'un des auteurs des faits a décidé de se rendre en gendarmerie. Le Parquet de Lons-le-Saunier dit ce lundi soir qu'il devrait en être bon pour un rappel à la loi.