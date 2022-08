Jura : l'incendie de Cernon officiellement fixé

Le feu n'a pas progressé dans la nuit de vendredi à samedi, malgré de nombreuses reprises. Le dernier bilan se maintient à 500 hectares de végétations brûlés dans le secteur de Cernon et 160 du côté de Cornod. Les deux incendies sont désormais fixés.

Plus de 100 pompiers encore sur le terrain

Ce samedi midi plus de 100 pompiers sont encore sur le terrain et les deux hélicoptères continuent de tourner. Il n'y a plus de flammes mais encore des nuages de fumées. Les autorités restent vigilantes étant donné que le thermomètre va grimper cet après-midi et augmenter les chances de reprises de feu.

A Cernon, les routes (RD 60, RD 03, RD 99) restent fermées et uniquement accessibles aux riverains jusqu'à la fin des opérations.

Dans le secteur de Cornod et Vosbles-Valfin, le feu est toujours fixé. Le bilan de 160 hectares brûlés n’a donc pas évolué. 28 sapeurs-pompiers et 6 engins continuent d’être mobilisés, pour les opérations de surveillance