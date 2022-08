Jura : le feu reprend, les communes de Rupt et Menouille évacuées

Les incendies ont repris dans le Jura, ce samedi en milieu d'après-midi, à cause du vent et des températures élevées. 150 hectares supplémentaires sont partis en fumée sur le secteur de Vescles et Cernon. Un coup dur alors que la situation s'était stabilisée dans la nuit de vendredi à samedi.

Le dernier bilan de la préfecture fait désormais état de 930 hectares brûlé dans le Jura. A cette heure-ci, plus de 280 pompiers sont mobilisés sur les deux incendies actifs, celui de Montlainsia et celui dans le secteur de Vescles/Cernon. La situation pourtant encore stable samedi midi s'est brutalement dégradée en milieu d'après-midi.

150 hectares supplémentaires sont partis en fumée suite aux fortes chaleurs et à un regain de vent. En conséquence les habitants de Rupt et ceux de Menouille ont du être évacués en fin d'après-midi pour les premiers et dans la soirée pour les seconds.

Risques d'éboulement et évacuations

Ce sont principalement les personnes âgées de Rupt qui ont été évacuées à cause des fortes fumées. Les plus jeunes ont souhaité rester sur place pour prêter main-forte aux agriculteurs, prêt à dégainer leurs citernes à lisiers remplies d'eau. Du côté de Menouille, des éboulements de terrain et des écoulements de boue menacent les habitations.

TEMOIGNAGE - le maire de Cernon est dépité. Copier

Les pompiers ont donc procédé à une évacuation de la population locale pour la deuxième fois en moins d'une semaine. La colline collée aux maisons est totalement carbonisée. Sur place, la terre très sèche et l'absence d'arbres ne pourrait retenir l'eau en cas de fortes pluies et d'orages.

Les ciel est opaque et de la cendre vole au-dessus de la commune. - Bernard Rude, maire de Cernon

TEMOIGNAGE - le maire de Rupt explique l'évacuation de ses habitants. Copier

De plus, deux nouveaux départs de feu ont été constatés à Sarrogna où deux hectares ont brûlé. À Montlainsia, 120 hectares sont partis en fumée et le feu continu de progresser. Par précaution la préfecture du département interdit jusqu'à la fin du mois d'aller dans les forêt et les bois de plus de 220 communes, que ce soit à pied, à vélo ou avec un véhicule.