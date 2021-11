Jura Suisse : une famille prise en otage par six malfaiteurs

Six malfaiteurs ont pris en otages toute une famille ce mercredi dans le Jura suisse pour voler de l'or avant de s'enfuir vers le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort. Ils ont forcé un barrage et blessé un douanier, selon les autorités et les médias suisses.