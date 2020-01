Jura : un bus scolaire glisse et finit dans un talus, les enfants indemnes

Chaux-des-Crotenay, France

Plus de peur que de mal dans le Jura ce mardi matin : à cause des conditions météorologiques, un bus scolaire a glissé sur la neige. Il a heurté le bas-côté et s'est retrouvé dans le talus.

Des enfants âgés de 8 à 10 ans

Le bus transportait 24 personnes, dont 18 enfants et 5 adultes. Tout le monde est indemne. Les enfants, âgés de 8 à 10 ans, sont accueillis en ce moment dans un gite à Chaux-des-Crotenay. Originaires de l'Eure, ils allaient faire du ski à la station Les Glaciers.