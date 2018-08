Salins-les-Bains, France

C'est une histoire assez "irrationnelle" selon les propres termes du procureur de la République de Lons-le-Saunier, Jean-Luc Lennon. Ce mardi 7 août, en milieu de journée, tout s'est dramatiquement joué entre Pontarlier (Doubs) et Salins-les-Bains (Jura). Après avoir quitté vers 10h30 son domicile pontissalien - où il vivait seul et dans lequel uniquement des traces de son propre sang ont été retrouvées - juste vêtu d'un bermuda et ensanglanté aux poignets notamment, un homme de 38 ans a volé, sous la menace d'un couteau, plusieurs voitures à leurs occupants. Il a finalement terminé sa course folle à Salins-les-Bains où il s'est mortellement tiré une balle dans la tempe, en pleine rue principale peu avant 13h.

Autopsie prévue ce vendredi

Connu de la justice pour des affaires de stupéfiants notamment, ce trentenaire avait été pris en charge à Salins-les-Bains par une patrouille de gendarmerie, pensant au départ qu'il avait été victime d'une agression. Mais après avoir, apparemment, retrouvé ses esprits et s'être calmé, il aurait sauté sur un des gendarmes réservistes pour lui subtiliser son arme de service puis, dans la foulée, la retourner contre lui en se tirant une balle dans la tête, selon les différents témoignages recueillis par l'enquête. Une autopsie de son corps sera pratiquée ce vendredi à Besançon.