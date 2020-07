Jura : un quad renverse plusieurs personnes attablées en terrasse à Morez

Il était environ 18h30 ce lundi, lorsque le conducteur du quad et son passager ont chuté de leur engin, rue de la République, au centre-ville de Morez. Le quad a continué sa course sur quelques mètres, allant percuter une terrasse où plusieurs personnes étaient attablées.

Neuf personnes impliquées

Selon les pompiers, l'accident a impliqué neuf personnes au total : le conducteur et son passager, et sept personnes attablées en terrasse, bousculées lors du choc. La plupart sont indemnes et ont pu repartir le soir même, mais deux clients sont "légèrement blessés", selon le jargon médical. Le conducteur, qui ne portait pas de casque et semblait alcoolisé, est plus sérieusement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Plusieurs "zigzags devant la terrasse"

Il avait fait auparavant plusieurs zigzags devant la terrasse, avant de finalement la percuter lors d'un nouveau passage. L'accident, survenu à la veille du 14-Juillet, s'est produit alors que de nombreuses personnes étaient dehors, selon le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal. Le conducteur est en garde-à-vue ce mardi matin, et une enquête pour "blessures involontaires" est ouverte.

Selon nos confrères du Progrès, la gérante du bar Le Papagaio, ouvert il y a juste un an, est "très choquée", et déplore des bris de matériels, tables, chaises, tonnelle.