Sortie pour prendre l'air dans la matinée, une dame de 83 ans est restée introuvable durant plus de 6 heures ce dimanche à Lons-le-Saunier (Jura). Alertés par sa famille inquiète, les pompiers et leur équipe cynophile l'ont finalement retrouvée, saine et sauve, à 7 kilomètres de leur première piste.

Jura : une dame de 83 ans retrouvée après plus de 6 heures de disparition à Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier, France

Tout s'est bien terminé, heureusement, ce dimanche après-midi à Lons-le-Saunier (Jura). L'inquiétude a malgré tout été grande durant plus de 6 heures, avant de retrouver une dame de 83 ans qui avait disparu depuis le milieu de la matinée vers 9h30. Hébergée chez son fils et sa belle-fille à Lons, durant l'hospitalisation de son compagnon : cette mamie, qui souffre de troubles de la mémoire, était sortie prendre l'air pour quelques minutes. Mais elle n’était toujours pas rentrée aux alentours de midi... et n'était pas munie d'un téléphone portable.

Retrouvée 7 km plus loin que la première piste suivie par l'équipe cynophile des pompiers

Alertés par sa famille, policiers et pompiers ont alors mis en place les recherches à l'aide de 2 chiens de l'équipe cynophile des pompiers. Et après avoir remonté une piste jusqu'à la route de Conliège, à hauteur de Perrigny, commune limitrophe de Lons-le-Saunier : c'est finalement à l'opposé, à l'ouest de la cité lédonienne que la dame a été retrouvée vers 15h50... devant le SDIS du Jura, situé 7 km + loin à Montmorot ! Elle se plaignait juste d'avoir un peu froid et a été transportée à l'hôpital de Lons, pour des examens de contrôles.