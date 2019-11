Jura : une fillette de 10 gravement blessée dans un accident de voiture

Jura, France

Dans le Jura, un grave accident de voiture s'est produit ce dimanche soir, vers 20h. Une voiture qui transportait une maman et ses trois enfants a heurté la glissière de sécurité sur l'autoroute A36 dans le sens Beaune-Mulhouse. Selon les pompiers du Jura, la fillette de 10 est gravement blessée. On ne sait pas si son pronostic vital est engagé. Sa maman et ses deux frères et soeurs âgés de 4 à 8 ans sont eux plus légèrement touchés.

Toute la famille a été transportée aux urgences pédiatriques du CHU de Besançon.