Béarn : il vole une bouteille de whisky, des chips au vinaigre, et menace le personnel avec un couteau suisse

Un homme sans papiers a été condamné pour vol et violences ce lundi après-midi au tribunal de Pau. Il a écopé d'une peine d'un an de prison ferme et interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Le 2 février, il a volé de l’alcool et de la nourriture à Jurançon chez Intermarché, pour un montant d'environ 30 euros. L'homme a ensuite menacé le personnel avec un couteau. Il était aussi jugé pour avoir menacé le videur d'un bar à Pau avec un tesson de bouteille de vodka, le 29 janvier.

Né au Maroc, aujourd'hui à Pau sans domicile fixe

À la barre, le prévenu a reconnu avoir dérobé une bouteille de whisky et un paquet de chips au vinaigre. Il aurait expliqué aux policiers qu’il ne pouvait pas s’empêcher de voler, "c’est une maladie". La responsable du magasin de Jurançon était présente à l'audience et a donné sa version des faits, racontant qu’il était entré dans le supermarché, très alcoolisé et qu’il a attendu qu’un client ouvre la porte pour s'enfuir. La femme a prévenu ses collègues et ils ont réussi à faire tomber le voleur et récupérer la bouteille : "Il a sorti un couteau suisse rouge et nous a menacés, avec un œil très méchant, j’ai eu très peur j’ai fait fermer les portes."

L'homme a été arrêté, ivre alors qu'il était à vélo

"Vous reconnaissez les faits ?", demande le président du tribunal au prévenu qui répond : "Oui, j’étais bourré." "Vous aviez un couteau suisse ?", relance le président. "Oui, je n’ai pas menacé, c'était pour me défendre, il y avait deux hommes grands, j’ai eu peur" s'explique le prévenu. "Il affirme être froussard, très souvent quand il est lui-même à trois grammes, il va au-devant de ses victimes s’impatiente la procureure qui lui dit qu’il s’agit d’un vol avec arme, "c’est 20 ans aux assises".