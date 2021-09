Jusqu'à 1.000 euros d'amende requis contre d'ex-policiers rouennais jugés pour des propos racistes

Ils étaient collègues, chargés notamment de la garde et de l'escorte au Palais de Justice de Rouen, mais suite à l'affaire, qui a éclaté en décembre 2019, ils ont été exclus de la Police nationale et c'étaient donc ce vendredi des retrouvailles à la barre pour quatre d'entre eux. Le cinquième prévenu ne s'est pas présenté à l'audience à cause de "menaces" et du "harcèlement médiatique", comme il l'a précisé dans un courrier au tribunal. Il a expliqué aussi que ses propos haineux sur les "nègres" et les "bougnoules" relevaient de "l'humour".

Les autres prévenus, âgés de 21 à 47 ans, ont présenté leurs excuses à leurs anciens collègues, deux policiers noirs et une policière blanche présents dans la salle. Ils étaient tous trois nommément visés dans les propos racistes et sexistes de ce groupe WhatsApp, qu'une des avocates de la défense a présenté comme "un défouloir".

Ces anciens policiers présentent des profils très différents. Il y a celui qui ne comprend toujours pas comment il en est arrivé là. Très peu actif dans la conversation WhatsApp, il commet la faute une fois de répondre "c'est du travail de noir". Il y a aussi le petit jeune qui vient d'intégrer la brigade, à 19 ans. Son avocat met en avant "l'effet de groupe" pour justifier ses quelques propos racistes dans le flot de messages.

Autre profil, le policier qui affiche l'ignorance. Il écrit "PAN" dans un message mais il l'assure, il ne savait pas que c'est l'acronyme de "pute à nègre". Pour lui, il faut comprendre PAN comme l'onomatopée.

Le prévenu le plus âgé assume plus franchement ses propos. Il s'excuse si les parties civiles se sont senties blessées mais il ajoute aussitôt que, lui, "les gauchistes le haïssent car c'est un mâle blanc hétérosexuel". Et il ajoute: "Si vous créez une société multiraciale, vous créez une société multi-raciste". Il accuse aussi, dans un message, une de ses collègues s'est "bougnoulisée". Sommé de s'expliquer, il répond: "C'est une expression dans la police".

Le policier qui a fait éclater l'affaire, Alex, dit aujourd'hui n'avoir plus de colère. Mais il a toujours l'impression, auprès de certains collègues, d'être un traître. Selon son avocate, Me Yaël Godefroy, "il continue d'aimer son métier et il veut rester policier, il a des collègues avec qui il a des rapports apaisés mais il sait que des personnes lui en veulent d'avoir déposé cette plainte et continueront de lui en vouloir".

La décision du tribunal de police d'Evreux a été mise en délibéré au 5 novembre prochain.